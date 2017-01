HS Hoops Scores for Wednesday, Jan. 4th

wiaa hoops (Photo: KING)

BOYS BASKETBALL

Auburn 70, Auburn Riverside 60



Blanchet 49, Decatur 45



Bonney Lake 59, Bethel 43



Capital 56, Central Kitsap 46



Eatonville 40, Tyee 39



Entiat 72, Cascade Christian Academy 28



Evergreen Lutheran 57, Christian Faith 5



Fife 43, Evergreen (Seattle) 42



Franklin Pierce 46, Foster 30



Lind-Ritzville/Sprague 49, Dayton 38



Neah Bay 55, Sequim 51



North Thurston 72, Yelm 62



Puyallup 76, Sumner 65



Renton 87, Orting 51



River Ridge 67, Clover Park 51



Seattle Academy 60, Overlake School 45



Shelton 63, Peninsula 59



Stadium 87, Lakes 79



Steilacoom 56, Highline 53



Timberline 44, Gig Harbor 37



Tumwater 83, Cascade Christian 47



Waitsburg 69, Garfield-Palouse 54



Willapa Valley 52, Naselle 40



Wilson 62, Mount Tahoma 53



POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Foss vs. White River, ppd. to Jan 19.



La Center vs. Stevenson, ppd. to Jan 28.



Spanaway Lake vs. Lincoln, ppd.



GIRLS BASKETBALL

Adna 65, Mossyrock 48



Annie Wright 39, Bear Creek School 31



Auburn 64, Auburn Riverside 25



Bethel 57, Bonney Lake 12



Blanchet 58, Rainier Beach 52



Bothell 83, Issaquah 51



Cascade (Everett) 56, Jackson 54



Central Kitsap 56, Capital 46



Columbia (White Salmon) 47, Castle Rock 43



Dayton 45, Lind-Ritzville/Sprague 37



Eatonville 56, Tyee 13



Evergreen Lutheran 50, Christian Faith 6



Fife 48, Evergreen (Seattle) 6



Franklin Pierce 67, Foster 36



Garfield-Palouse 37, Waitsburg 27



Gig Harbor 62, Timberline 46



Glacier Peak 53, Mount Vernon 18



Kalama 75, Rainier 18



Kamiak 52, Monroe 47



La Center 68, Stevenson 14



Lake Stevens 57, Mariner 34



Lakes 47, Stadium 30



Lakeside (Seattle) 63, Ballard 61



Lindbergh 55, Washington 32



Lynnwood 63, Marysville-Pilchuck 22



Mark Morris 46, Columbia River 36



Marysville-Getchell 52, Arlington 37



Mercer Island 64, Liberty 29



Napavine 52, Toledo 43



Naselle 39, Willapa Valley 35



Neah Bay 45, Sequim 42



Newport 50, Inglemoor 48



Peninsula 47, Shelton 43



Renton 52, Orting 26



River Ridge 67, Clover Park 25



Roosevelt 61, Garfield 55



Sammamish 58, Interlake 48



Seattle Academy 54, Overlake School 26



Seattle Christian 36, Mt. Rainier 32



Seattle Prep 68, Bainbridge 50



Shorecrest 58, Meadowdale 31



Skyline 76, Mount Si 45



Snohomish 47, Everett 20



Stanwood 67, Edmonds-Woodway 36



Steilacoom 45, Highline 33



Toutle Lake 54, Onalaska 40



Vashon Island 41, Crosspoint Academy 19



Wahkiakum 77, Pe Ell 11



West Seattle 68, Franklin 18



Wilson 59, Mount Tahoma 33



Winlock 37, Morton/White Pass 35



Woodinville 59, Eastlake 47



Woodland 53, R.A. Long 48



Yelm 76, North Thurston 74, OT



POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Lincoln vs. Spanaway Lake, ppd.



Associated Press